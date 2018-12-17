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Анчелотті: Наполі вже оговтався від вильоту з Ліги чемпіонів

10:45 66 Читать на русском
Анчелотті: Наполі вже оговтався від вильоту з Ліги чемпіонів
Карло Анчелотті / Фото: соцмережі

Наставник Наполі Карло Анчелотті прокоментував мінімальну перемогу над Кальярі та виліт з Ліги чемпіонів.

"Поразка від Ліверпуля стала важким ударом, але реакцію команди я побачив задовго до сьогоднішнього матчу. І без перемоги над Кальярі було видно, що Наполі оговтався від вильоту з Ліги чемпіонів.

Кальярі – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У нашої команди хороші перспективи, справи у нас йдуть дуже добре, але, на мій погляд, ми можемо виступати набагато краще. Ми цілком конкурентоспроможні. Ми грали в Лізі чемпіонів, беремо участь в гонці за скудетто і зіграємо в Лізі Європи. Структура клубу така, що на нього не може вплинути одна перемога або одна поразки.

Мрію зустрітися у фіналі Ліги Європи з Челсі Саррі, але туди ще потрібно потрапити", – цитує Анчелотті Sky Sport Italia.

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Кальярі - Наполі: Неділя 16 грудня 2018

Кальярі
Матч завершено
0 : 1
Наполі
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Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Кальярі - Наполі
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