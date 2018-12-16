СПАЛ розписав нульову нічию з К'єво: 16-й тур Серії А, матчі неділі

В матчі 16-го туру італійської першості між СПАЛом та К'єво забитих голів не було.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 16-й тур

СПАЛ – К'єво – 0:0

Сампдорія – Парма – початок о 16:00

Фіорентина – Емполі – початок о 16:00

Фрозіноне – Сассуоло – початок о 16:00

Кальярі – Наполі – початок о 19:00

Рома – Дженоа – початок о 21:30

СПАЛ приймав у рідних стінах К'єво, який в останніх чотирьох матчах не знав поразок та відбирав очки навіть у лідерів. Перший тайм пройшов за обопільної активності – так, на небезпечні удари Пелісс'є та Меджоріні з меж штрафного, відбиті голкіпером, господарі відповіли кількома щільними пострілами Лаццарі та Антенуччі. Втім, веронці виглядали набагато гостріше, пробивши у площину воріт цілих п'ять разів, в той час як феррарці за цей час не мали жодного такого епізоду. У другому таймі СПАЛ вирівняв гру, але загальний її малюнок не змінився – обидві команди билися, фолили, заробляли картки, іноді змушували воротарів попрацювати, але суттєвої переваги один на одним добитися не змогли. Фінальний свисток зафіксував досить логічну нічию – 0:0.

Таким чином, СПАЛ набрав 16 очок та залишився на шістнадцятому місці. К'єво має у активі лише 4 залікових бали, продовжуючи перебування на дні турнірної таблиці.