Кальярі – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Петряк ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
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Ребров дійсно конфліктує з капітаном Ференцвароша – фанати зляться на українського тренераСвіт — 22:40 540
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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: без шансів для Моурінью, геніальний Клопп з Фабінью та Шакірі, антидосягнення "дияволів"Англія — 22:00 3197
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Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота ОстендеБельгія — 20:00 10532
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