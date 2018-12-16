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Кальярі – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

22:13 35 Читать на русском
Кальярі – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Кальярі – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Наполі у матчі 16 туру Серії А мінімально обіграв Кальярі. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 16-й тур

Кальярі – Наполі – 0:1

Гол: Мілік, 90+1

Наполі вирвав перемогу в Кальярі: 16-й тур Серії А, матчі неділі

Наполі на виїзді вирвав перемогу в Кальярі. Господарі досить бойовито розпочали гру і в першому таймі саме вони були ближчими до забитого голу, моменти не реалізували Фараго та Фаріас. В другій половині неаполітанці перехопили ініціативу, проте забити ніяк не вдавалось. Але "блакитних" знайшовся свій джокер в обличчі Міліка, який ударом зі штрафного приніс важливу перемогу своїй команді.

Італія16 турСант'Елія (Кальярі)

Кальярі - Наполі: Неділя 16 грудня 2018

Кальярі
Матч завершено
0 : 1
Наполі
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Відеоновини Кальярі Кальярі Наполі Наполі Італія Кальярі - Наполі
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