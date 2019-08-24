Анчелотті: Наполі давно слідкував за Лосано, це був складний трансфер

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував трансфер Ірвінга Лосано до табору партенопейців.

"Ми стали більш конкурентоспроможними. Завдяки Лосано та іншим нашим придбанням, рівень Наполі помітно зріс, і ми стали сильнішими у порівнянні з минулим сезоном.

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Клуб провів дуже хороше трансферне вікно і витратив багато грошей. Я задоволений тим підсиленням, що отримала команда.

Лосано – це гравець, за яким ми давно стежили і завдяки старанній роботі клубу, він з нами. Цей трансфер не був простим. Лосано однозначно додасть якості нашій команді, це футболіст дуже високої якості", – передає слова Анчелотті AS.

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