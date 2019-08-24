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Анчелотті: Наполі давно слідкував за Лосано, це був складний трансфер

00:10 74 Читать на русском
Анчелотті: Наполі давно слідкував за Лосано, це був складний трансфер
Ірвінг Лозано (зліва) та Лоренцо Інсіньє / твіттер ФК Наполі

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував трансфер Ірвінга Лосано до табору партенопейців.

"Ми стали більш конкурентоспроможними. Завдяки Лосано та іншим нашим придбанням, рівень Наполі помітно зріс, і ми стали сильнішими у порівнянні з минулим сезоном.

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Клуб провів дуже хороше трансферне вікно і витратив багато грошей. Я задоволений тим підсиленням, що отримала команда.

Лосано – це гравець, за яким ми давно стежили і завдяки старанній роботі клубу, він з нами. Цей трансфер не був простим. Лосано однозначно додасть якості нашій команді, це футболіст дуже високої якості", – передає слова Анчелотті AS.

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Італія Наполі Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери Ірвінг Лосано Ірвінг Лосано Трансфери Чемпіонату Італії
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