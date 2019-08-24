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Анчелотти: Наполи давно следил за Лосано, это был сложный трансфер

00:10 8 Читати українською
Анчелотти: Наполи давно следил за Лосано, это был сложный трансфер
Ирвинг Лозано (слева) и Лоренцо Инсинье / твиттер ФК Наполи

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал трансфер Ирвинга Лосано в лагерь партенопейцев.

"Мы стали более конкурентоспособными. Благодаря Лосано и другим нашим приобретениям, уровень Наполи заметно вырос, и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

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Клуб провел очень хорошее трансферное окно и потратил много денег. Я доволен тем усилением, которое получила команда.

Лосано – это игрок, за которым мы давно следили и благодаря усердной работе клуба, он с нами. Этот трансфер не был простым. Лосано однозначно придаст качества нашей команде, это футболист очень высокого качества", – передает слова Анчелотти AS.

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Италия Наполи Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти Трансферы Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано Трансферы Чемпионата Италии
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