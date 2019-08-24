Анчелотти: Наполи давно следил за Лосано, это был сложный трансфер

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал трансфер Ирвинга Лосано в лагерь партенопейцев.

"Мы стали более конкурентоспособными. Благодаря Лосано и другим нашим приобретениям, уровень Наполи заметно вырос, и мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

Наполи подписал Лосано – трансферный рекорд и клаусула на 130 млн евро

Клуб провел очень хорошее трансферное окно и потратил много денег. Я доволен тем усилением, которое получила команда.

Лосано – это игрок, за которым мы давно следили и благодаря усердной работе клуба, он с нами. Этот трансфер не был простым. Лосано однозначно придаст качества нашей команде, это футболист очень высокого качества", – передает слова Анчелотти AS.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками