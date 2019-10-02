Анчелотті пояснив, чому Наполі не зміг вирвати перемогу в Генка

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував суху нічию своєї команди у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Генка.

"Ми знали, що ця гра могла бути складною. Ми просто повинні краще реалізовувати моменти, це все, що я можу сказати про виступ команди.

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Кожна гра в Лізі чемпіонів складна, але після двох матчів у нас все йде непогано. Тепер будемо готуватися до наступного матчу проти Зальцбурга", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому турі Наполі здобув перемогу над Ліверпулем з рахунком 2:0, а Генк зазнав нищівної поразки від Зальцбурга (2:6).

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