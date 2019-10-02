toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БАРСЕЛОНА - ІНТЕР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ

Анчелотті пояснив, чому Наполі не зміг вирвати перемогу в Генка

23:29 97 Читать на русском
Анчелотті пояснив, чому Наполі не зміг вирвати перемогу в Генка
Карло Анчелотті / Reuters

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував суху нічию своєї команди у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти Генка.

 

"Ми знали, що ця гра могла бути складною. Ми просто повинні краще реалізовувати моменти, це все, що я можу сказати про виступ команди.

Ліга чемпіонів: Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, Наполі втратив очки у поєдинку з Генком

Кожна гра в Лізі чемпіонів складна, але після двох матчів у нас все йде непогано. Тепер будемо готуватися до наступного матчу проти Зальцбурга", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому турі Наполі здобув перемогу над Ліверпулем з рахунком 2:0, а Генк зазнав нищівної поразки від Зальцбурга (2:6).

Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський

blog_ava
Тренер Динамо Загреб погрожує Шахтарю перед матчами в Лізі чемпіонів
15:13
15326
Теги
Ліга чемпіонів Наполі Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті Генк - Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
8
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук