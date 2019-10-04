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Анчелотти может быть уволен из Наполи

22:06 104 Читати українською
Анчелотти может быть уволен из Наполи
Карло Анчелотти / ФК Наполи

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти может потерять свой пост в случае потери очков в матче 7 тура Серии А против Торино.

 

Руководство Наполи серьезно задумалось об увольнении главного тренера Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов. Как сообщает Corriere dello Sport, специалист может потерять работу уже после матча 7 тура Серии А против Торино.

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После 6 туров чемпионата команда на 6 очков отстает от Интера и на 4 – от Ювентуса. Президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис имеет амбиции выиграть Серию А.

Также сообщается, что игроки потеряли мотивацию и не верят в успех под руководством Анчелотти.

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