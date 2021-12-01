Нападник Мілана Златана Ібрагімовіч, який має досвід виступів за ПСЖ, розповів, що мав розмову з Кіліаном Мбаппе щодо його майбутнього у Парижі.

"Це правда, що я порадив Мбаппе змінити клуб. Кіліану потрібне більш структуроване середовище. Як в Реалі. Але потім я сказав президенту ПСЖ (Нассеру Аль-Хелаїфі – прим.) не продавати його", – цитує Златана Marca з посиланням на Corriere della Sera.

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У 22-річного француза вже наприкінці кампанії 2021/22 завершується контракт з паризьким грандом, а продовжувати його Кіліан не збирається. Найімовірніше, вже влітку Мбаппе можна буде побачити у футболці мадридського Реала. "Вершкові" ще минулого трансферного вікна прагнули придбати гравця, але майже 200 мільйонів євро не переконали керівництво ПСЖ.

У поточному сезоні Кіліан Мбаппе провів 19 матчів на клубному рівні, забив 9 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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