Анчелотті ініціював ще одне покарання для гравців Наполі – тренера розлютив черговий провал команди

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті гнівно відреагував на поразку своєї команди від Болоньї у 14-му турі Серії А (1:2).

Іменитий фахівець розкритикував своїх гравців після чергового фіаско, а також прийняв рішення знову закрити команду на базі в Кастель-Вольтурно, інформує La Gazetta dello Sport.

Чергове фіаско Наполі у відеоогляді матчу проти Болоньї

Анчелотті сьогодні скасував вихідний і зобов'язав гравців з самого ранку приїхати на тренування. Заїзд на базу планується на середу. Команда проведе зібрання, щоб вияснити, що стало причиною провальних результатів в останніх матчах.

Нагадаємо, скандал у Неаполі розгорівся після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга. Ветерани "адзуррі" проігнорували рішення президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса, який хотів на тиждень закрити команду на базі. Згодом президент вирішив оштрафувати гравців за непокору.

До слова, Наполі не може перемогти вже протягом 8 матчів у всіх турнірах. Наразі команда посідає 7 місце в Серії А і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

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