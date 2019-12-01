Чергове фіаско Наполі у відеоогляді матчу проти Болоньї

Наполі у рідних стінах зазнав поразки від Болоньї (1:2). Дивіться відео голів та головних моментів на сайті "Футбол 24".

Перший тайм склався для команди Анчелотті цілком вдало. На 41-й хвилині Льоренте добив м'яч у сітку після пострілу Інсіньє, однак це був останній успіх господарів у звітному поєдинку.

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У середині другої половини Болонья зрівняла рахунок, а ближче до закінчення вирвала навіть перемогу – Джемаїлі та Сансоне пошили в дурні весь захист Наполі, і останній легко реалізував рандеву з воротарем. 1:2 – "партенопейці" не можуть здобути перемогу вже у шести матчах Серії А поспіль.