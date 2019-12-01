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Чергове фіаско Наполі у відеоогляді матчу проти Болоньї

22:38 80 Читать на русском
Чергове фіаско Наполі у відеоогляді матчу проти Болоньї
Наполі – Болонья – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наполі у рідних стінах зазнав поразки від Болоньї (1:2). Дивіться відео голів та головних моментів на сайті "Футбол 24".

41’ Фернандо Льоренте
 
Андреас Ольсен 58’
Нікола Сансоне 80’
41’ Фернандо Льоренте
58’ Андреас Ольсен
80’ Нікола Сансоне

Перший тайм склався для команди Анчелотті цілком вдало. На 41-й хвилині Льоренте добив м'яч у сітку після пострілу Інсіньє, однак це був останній успіх господарів у звітному поєдинку.

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У середині другої половини Болонья зрівняла рахунок, а ближче до закінчення вирвала навіть перемогу – Джемаїлі та Сансоне пошили в дурні весь захист Наполі, і останній легко реалізував рандеву з воротарем. 1:2 – "партенопейці" не можуть здобути перемогу вже у шести матчах Серії А поспіль.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Наполі - Болонья Наполі Наполі Італія Відеоновини Болонья Болонья
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