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Сассуоло втримав сенсаційну нічию з Ювентусом у Турині: 14-й тур Серії А, матчі неділі

15:23 203 Читать на русском
Сассуоло втримав сенсаційну нічию з Ювентусом у Турині: 14-й тур Серії А, матчі неділі
Сассуоло втримав сенсаційну нічию з Ювентусом у Турині: 14-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 14-го туру чемпіонату Італії Сассуоло відібрав очки у Ювентуса. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 14-й тур

Ювентус – Сассуоло – 2:2

Голи: Бонуччі, 20, Роналду, 67 (пен) – Бога, 23, Капуто, 47

Інтер – СПАЛ – початок о 16:00

Лаціо – Удінезе – початок о 16:00

Парма – Мілан – початок о 16:00

Наполі – Болонья – початок 19:00

Верона – Рома – початок о 21:45

Недільня програма 14-го туру розпочалася матчем у Турині, де Ювентус приймав Сассуоло. Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму зусиллями Бонуччі, якому вдався дальній удар у лівий нижній кут, однак вже на 23-й Сассуоло зрівняв. Вийшло красиво: Капуто віддав передачу на правий край штрафного, а Бога перекинув Буффона – 1:1. Одразу по перерві гостям взагалі вдалося вирватись уперед завдяки грубій помилці де Лігта. Маттейс вибив м'яч прямо на Капуто, а той підхопив "круглого" перед карним майданчиком і вистрілив – Буффон ніби й накривав удар, але м'яч все одно проскочив у сітку.

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В середині другого тайму активізувався Роналду, який забив гол на 62-й хвилині. Його скасували через офсайд, однак на 66-й туринці заробили пенальті. Тут вже у Кріштіану ніхто гол не відібрав – 2:2. Після цього господарі серйозно притиснули суперника, створивши низку супермоментів (особливо активним був Дибала), однак пробити голкіпера Тураті "б'янконері" так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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Ювентус Ювентус Сассуоло Сассуоло Італія
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