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Анчелотті: Гравці Наполі також повинні відповідати за нашу кризу

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Анчелотті: Гравці Наполі також повинні відповідати за нашу кризу
Карло Анчелотті / Reuters

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував виступ своєї команди у матчі 14 туру Серії А проти Болоньї (1:2).

41’ Фернандо Льоренте
 
Андреас Ольсен 58’
Нікола Сансоне 80’
41’ Фернандо Льоренте
58’ Андреас Ольсен
80’ Нікола Сансоне

"Команда не може зберігати концентрацію і цілісну гру, ​​як з Ліверпулем в Лізі чемпіонів. Перша половина була непоганою, але нічого видатного.

Чергове фіаско Наполі у відеоогляді матчу проти Болоньї

Зазвичай відповідальність лежить на тренерові, тому завтра я поговорю з командою і запитаю, що, на їхню думку, не працює. Подивимося, чи зможемо ми вирішити цю проблему разом. Я відчуваю впевненість в складі і в клубі, але результатів досі немає. Я постараюся знайти рішення разом з командою, а якщо вона мені не допоможе, то постараюся знайти його сам.

Гравці теж повинні відчувати відповідальність. Я можу взяти на себе її більшу частину, але не всю. Я вірю, що гравці повинні виходити на поле з кращим розумінням того, що відбувається – це вже моє завдання. Але вони повинні викладатися ще сильніше, зараз цього не відбувається", – наводить слова Анчелотті Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Наполі здобув усього чотири очки в останніх шести матчах Серії А – у "партенопейців" сьома сходинка чемпіонату.

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Карло Анчелотті Карло Анчелотті Наполі - Болонья Наполі Наполі Італія
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