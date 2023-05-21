Реал після перемоги Атлетіко над Осасуною опустився на третю позицію, тож мадридцям необхідно було тріумфувати на Местальї. Втім, Карло Анчелотті знову вдався до ротації – в запасі "вершкових" залишились Родріго, Кроос, Модріч, Вальверде і Карвахаль. Що найбільш важливо, замість Луніна вийшов Куртуа.

"Королівський клуб" нічого цікавого не створив, а от Валенсія відкрила рахунок на 24-й хвилині. Клюйверту дали розвернутись на лівому краю штрафного та пробити (чи прострілити), а м'яч рикошетом пішов повз Куртуа на дальню стійку – там мав страхувати Менді, однак Ферлан проспав ривок Лопеса. 1:0!

Перед свистком на перерву "кажани" могли й другий гол забити, однак хід Анчелотті з виходом Куртуа врятував гостей. Тібо спочатку парирував постріл Герри метрів з 20-ти, а потім витягнув добивання від Хаві з ближчої відстані. У підсумку, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги левантійців.

За вісім хвилин по перерві конкурент Луніна знову виручив Реал, парирувавши удар Лопеса впритул (Клюйверту знову дали виконати передачу). "Вершкові" миттєво огризнулися з кутового, хоча нічого не сталося б без помилки Кавані – Едінсон не зміг винести м'яч, дозволивши пробити Родріго з центру штрафного. Мамардашвілі впорався.

Після цього Карло Анчелотті кинув у бій всіх лідерів, крім Карвахаля. Здавалося б, що зараз Валенсію знесуть, однак нічого подібного не сталося. У Реала в останні півгодини основного часу було всього два негострих удари (один з яких взагалі накрили), а от Клюйверт забив другий гол у ворота Тібо. Втім, його не зарахували через офсайд.

З іншого боку, гра на Местальї була брудною й скандальною – і це не дозволяло мадридцям зрівняти рахунок. Зокрема, арбітр Рікардо де Бургос Бенгоечеа прийняв контрверсійне рішення не призначати пенальті на 80-й хвилині, коли Лато збивав Вінісіуса.

De Burgos Bengoetxea dejó de ver un penalti sobre Vinicius.



Lato, en su intento de disputar el balón, traba a Vinicius dentro del área sin llegar al esférico.



Iglesias Villanueva, nuevamente, en el VAR, se lavó las manos y dio luz verde al juego. pic.twitter.com/6AWJBkn52G — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 21, 2023

А ще раніше Кюмерт вчасно скористався наявністю двох м'ячів на полі, вибивши сферу прямо під ноги Вінісіусу – вінгер саме вривався на дриблінгу у карний майданчик господарів.

Qué hace Comert tirándole un segundo balón a Vinicius para quitársela. Esto es surrealista pic.twitter.com/pwRNUSs38U — (@finallyxpablo) May 21, 2023

За кілька хвилин до цього епізоду сталася сутичка стінка на стінку, в якій Вінісіус рукою відмахнувся у голову Дуро. Арбітр переглянув повтор і вилучив Жуніора. Це перше його вилучення у матчах за Реал.

Втім, бразилець не заспокоївся. Вінісіус істерико-саркастично аплодував Бенгоечеа і ледь не поштовхався з ним. На прощання він показав трибунам два пальці, що означало Сегунду – мовляв Валенсія вилетить.

І Мадрид міг допомогти в цій справі. У компенсований час забивати мали Вальверде й Кроос – перший стріляв під поперечку метрів з 10-ти, а інший крутив м'яч зі стандарту в ліву дев'ятку. Мамардашвілі парирував в обох випадках, а на останніх секундах ще й врятував при виході Бензема віч-на-віч.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії. "Королівський клуб" залишився на третій позиції, відстаючи від Атлетіко на одне очко. "Кажани" ж піднялись з 16-ї на 13-ту сходинку. Що найбільш важливо, команда відірвалася від зони вильоту на п'ять залікових балів.