Еспаньйол здобув надзвичайно важливу перемогу над Райо Вальєкано
16:59 - Читать на русском
В рамках програми дня у 35-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 202223, 35-й тур
Райо Вальєкано – Еспаньйол – 1:2
Голи: Де Томас, 42 (пен) – Дардер, 23, Меламед, 59
Атлетіко – Осасуна – початок о 17:15
Севілья – Бетіс – початок о 22:00
Еспаньйол здобув надзвичайно велику перемогу в Мадриді над Райо Вальєкано. Каталонці набрали 34 очки й наблизились до виходу із зони вильоту – рятівна 17-та позиція розташована всього в одному заліковому балі попереду.
У Райо Вальєкано ситуація протилежна – підопічні Андоні Іраоли залишились у чотирьох пунктах від зони Ліги конференцій
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