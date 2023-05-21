В рамках програми дня у 35-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 202223, 35-й тур

Райо Вальєкано – Еспаньйол – 1:2

Голи: Де Томас, 42 (пен) – Дардер, 23, Меламед, 59

Атлетіко – Осасуна – початок о 17:15

Севілья – Бетіс – початок о 22:00

Еспаньйол здобув надзвичайно велику перемогу в Мадриді над Райо Вальєкано. Каталонці набрали 34 очки й наблизились до виходу із зони вильоту – рятівна 17-та позиція розташована всього в одному заліковому балі попереду.

У Райо Вальєкано ситуація протилежна – підопічні Андоні Іраоли залишились у чотирьох пунктах від зони Ліги конференцій