Курйозний епізод трапився під час матчу 29-го туру Ліги 1, в якому Нім на власному полі зіграв унічию з Монпельє (1:1).

Завдяки нападнику гостей Анді Делору про цілком пересічний матч чемпіонату Франції говоритимуть кілька днів. Футболіст придумав кумедне святкування гола, але зганьбився.

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Саме алжирець, здавалося, відкрив рахунок у грі на 59 хвилині. Делор на радощах підбіг до камери і демонстративно з'їв мармеладного крокодила. Все б нічого, але "крокодили" – це прізвисько Німа. Поки все це відбувалося, VAR переглянув епізод, і гол був скасований.

Епічна розплата настала за якихось чотири хвилини, коли забили вже господарі. Цього разу не було жодних порушень правил. Важко уявити, як би виглядав 29-річний алжирець, якби його команда таки програла. Однак саме Делор зумів зрівняти рахунок наприкінці зустрічі, забивши свій 10-й м'яч у нинішньому сезоні Ліги 1.

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La célébration de Andy Delort



(Il mange un bonbon crocodile) #NOMHSC pic.twitter.com/0jSqP7YsdZ — Louis (@eldeset7) March 14, 2021