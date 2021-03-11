Манчестер Юнайтед – Мілан: капітан манкуніанців з метра не поцілив у порожні ворота – курйоз дня
20:51 - Читать на русском
Захисник МЮ Харрі Магуайр поки не виправдав свій статус найдорожчого оборонця світу.
завершено
Сімон К'яер 90+2’
90+2’ Сімон К'яер
Мілан завітав у гості до Манчестер Юнайтед в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.
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Наприкінці першого тайму господарі мали розкішну нагоду відкрити рахунок, але Харрі Магуайр змарнував її. Після подачі з кутового м'яч потрапив до капітана МЮ, який опинився один на один із порожніми воротами, але Харрі примудрився поцілити у стійку.
Свисток на перерву зафіксував нульову нічию.
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