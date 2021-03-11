Мілан завітав у гості до Манчестер Юнайтед в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Якого біса ти від мене хочеш, йо**ний кретине!?": Рашфорд та Магуайр влаштували перепалку прямо на полі

Наприкінці першого тайму господарі мали розкішну нагоду відкрити рахунок, але Харрі Магуайр змарнував її. Після подачі з кутового м'яч потрапив до капітана МЮ, який опинився один на один із порожніми воротами, але Харрі примудрився поцілити у стійку.

Свисток на перерву зафіксував нульову нічию.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ