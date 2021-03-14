Курьезный эпизод произошел во время матча 29-го тура Лиги 1, в котором Ним на своем поле сыграл вничью с Монпелье (1:1).

Благодаря нападающему гостей Анди Делору о вполне рядовом матче чемпионата Франции будут говорить несколько дней. Футболист придумал забавное празднование гола, но опозорился.

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Именно алжирец, казалось, открыл счет в игре на 59 минуте. Делор на радостях подбежал к камере и демонстративно съел мармеладного крокодила. Все бы ничего, но "крокодилы" – это прозвище Нима. Пока все это происходило, VAR пересмотрел эпизод, и гол был отменен.

Эпичная расплата наступила спустя каких-то четыре минуты, когда забили уже хозяева. На этот раз не было никаких нарушений. Трудно представить, как бы выглядел 29-летний алжирец, если бы его команда таки проиграла. Однако именно Делор сумел сравнять счет в конце встречи, забив свой 10-й мяч в нынешнем сезоне Лиги 1.

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La célébration de Andy Delort



(Il mange un bonbon crocodile) #NOMHSC pic.twitter.com/0jSqP7YsdZ — Louis (@eldeset7) March 14, 2021