"Майже 5 років божевільної боротьби, щоб дістатися цього моменту. Я не знав, що це буде так довго, я не знав, що це буде так важко, але я знав у своєму серці і в своїй душі, що цей день настане.

Барселона офіційно оголосила про повернення Алвеса

Я йду у дім, який ніколи не покидав. Я сказав перед тим, як пішов: "Я – один з вас., Я не знаю, скільки ця мрія триватиме, але нехай вона буде вічною, допоки не закінчиться. До зустрічі там, де мене найбільше захоплює. З таким же ентузіазмом, як і вперше, з тим самим бажанням допомогти відновити НАЙКРАЩИЙ КЛУБ У СВІТІ!!" – написав Алвес в Instagram, прикріпивши фотографію, де він на колінах цілує емблему Барси.

Нагадаємо, 38-річний бразилець підписав контракт до кінця сезону, але зіграти у матчі зможе лише з 1 січня.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі