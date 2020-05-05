Алтідор: У США виявили НЛО, але ніхто цього не помітив – вся увага на коронавірус

Форвард збірної США Джозі Алтідор вважає, що світ звихнувся на коронавірусі. Люди не помічають важливих, на його думку, новин.

На початку травня Алтідор зробив серію постів у Twitter про НЛО. У досвідченого нападника запитали, що він мав на увазі.

"Це божевілля. Думаю, що люди зараз не надають таким новинам належної уваги. Уряд США повідомив нам про виявлення НЛО, але ніхто цього не помітив. Яскравий приклад того, наскільки дикий зараз час.

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З'явилися кадри, що поруч з Землею літає НЛО, однак всі проігнорували ці новини. Вся увага на коронавірус. Тому я мусив написати у Twitter, щоб люди побачили.

Чи вірю я в позапланетне життя? Я не знаю, що думати. Однак ці світлини підтверджують, що щось таки існує. В іншому випадку пілоти-винищувачі не записали б таке відео. Мені здається, тут все досить яскраво видно", – сказав Алтідор в інтерв'ю виданню Vice.

Алтідор з 2007 року виступає за збірну США. До коронавірусної паузи він захищав кольори канадського Торонто.

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