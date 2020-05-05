Алтидор: В США обнаружили НЛО, но никто этого не заметил – все внимание на коронавирус

Форвард сборной США Джози Алтидор считает, что мир помешался на коронавирусе. Люди не замечают важных, по его мнению, новостей.

В начале мая Алтидор сделал серию постов в Twitter об НЛО. У опытного нападающего спросили, что он имел в виду.

"Это безумие. Думаю, что люди сейчас не уделяют таким новостям должного внимания. Правительство США сообщило нам об обнаружении НЛО, но никто этого не заметил. Яркий пример того, насколько дикое сейчас время.

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Появились кадры, что рядом с Землей летает НЛО, однако все проигнорировали эти новости. Все внимание на коронавирус. Поэтому я должен был написать в Twitter, чтобы люди увидели.

Верю ли я в инопланетную жизнь? Я не знаю, что думать. Однако эти фотографии подтверждают, что что-то существует. В противном случае летчики-истребители не записали бы такое видео. Мне кажется, здесь все достаточно ярко видно", – сказал Алтидор в интервью изданию Vice.

Алтидор с 2007 года выступает за сборную США. До коронавирусной паузы он защищал цвета канадского Торонто.

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