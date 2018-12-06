Алонсо оптимістично оцінив шанси Челсі на чемпіонство

Захисник Челсі Маркос Алонсо прокоментував перспективи Челсі напередодні матчу проти лідера АПЛ Манчестер Сіті.

"Занадто рано говорити, що Челсі вибув з чемпіонської гонки. Якщо ми програємо в матчі з Манчестер Сіті, відставання від першого місця збільшиться до 13 очок. Це дуже багато, але ми не повинні думати про це. Нам потрібно добре готуватися до зустрічі і не звертати уваги на стан справ в турнірній таблиці.

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Гра з Сіті – хороша можливість повернутися. Упевнений, що матч буде чудовим. Всі будуть дуже мотивовані. Ми розчаровані поразкою від Вулверхемптона, але треба повертатися до роботи і виконувати її ще старанніше. Челсі повинен почати грати краще", – цитує Алонсо Goal.

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру АПЛ Челсі – Манчестер Сіті відбудеться 8 грудня, початок о 19:30.

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