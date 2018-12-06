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Реал узгодив з Челсі трансфер Азара за 170 млн євро

15:41 994 Читать на русском
Реал узгодив з Челсі трансфер Азара за 170 млн євро
Еден Азар / Фото: Sky Sports

Вінгер лондонського Челсі Еден Азар за крок до переходу у мадридський Реал.

Реал і Челсі домовилися про перехід бельгійського хавбека Едена Азара в мадридський клуб, повідомляє Onda Madrid.

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За інформацією джерела, трансфер відбудеться влітку наступного року, його сума складе 170 млн євро. Також "вершкові" віддадуть лондонцям контракт Матео Ковачіча, який зараз перебуває в Лондоні в оренді.

Контракт бельгійця з Челсі закінчується через 18 місяців.

У поточному сезоні АПЛ Азар провів за Челсі 14 матчів і забив 7 голів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 150 млн євро.

Теги
Англія Матео Ковачіч Матео Ковачіч Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі
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