Реал узгодив з Челсі трансфер Азара за 170 млн євро

Вінгер лондонського Челсі Еден Азар за крок до переходу у мадридський Реал.

Реал і Челсі домовилися про перехід бельгійського хавбека Едена Азара в мадридський клуб, повідомляє Onda Madrid.

Челсі пропонує Азару рекордну зарплатню

За інформацією джерела, трансфер відбудеться влітку наступного року, його сума складе 170 млн євро. Також "вершкові" віддадуть лондонцям контракт Матео Ковачіча, який зараз перебуває в Лондоні в оренді.

Контракт бельгійця з Челсі закінчується через 18 місяців.

У поточному сезоні АПЛ Азар провів за Челсі 14 матчів і забив 7 голів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 150 млн євро.