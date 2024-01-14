Альмерія і Жирона грають 14 січня в 20 турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Альмерія – Жирона стартує 14 січня о 15:00 за київським часом. Каталонці після 19-ти турів набрали 48 очок (стільки ж у Реала) і посідають друге місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Команда Карло Анчелотті свій матч 20-го туру зіграє пізніше, тому Жирона має шанс стати одноосібним лідером Ла Ліги. Альмерія йде останньою, маючи тільки 5 пунктів і жодної перемоги за все перше коло.

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Артем Довбик потрапив до стартового складу Жирони. Для форварда збірної України це 19-й матч у Ла Лізі. У попередніх 18-ти Артем забив 11 голів і віддав 5 асистів. За підсумками грудня Довбик став найкращим гравцем як у Жироні, так і в Ла Лізі.

Віктор Циганков відновився після травми і вперше з 10 грудня потрапив до заявки. Український вінгер опинився в запасі. Його статистика в чемпіонаті Іспанії 2023/24 – 14 матчів, 3 голи, 3 асисти.

Де дивитися матч Альмерія – Жирона? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку чемпіонату Іспанії можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Альмерія:

Жирона: