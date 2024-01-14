Альмерия и Жирона играют 14 января в 20-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Альмерия – Жирона стартует 14 января в 15:00 по киевскому времени. Каталонцы после 19-ти туров набрали 48 очков (столько же у Реала) и занимают второе место турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти свой матч 20-го тура сыграет позже, поэтому у Жироны есть шанс стать единоличным лидером Ла Лиги. Альмерия идет последней, имея только 5 пунктов и ни одной победы за весь первый круг.

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Артем Довбик попал в стартовый состав Жироны. Для форварда сборной Украины это 19-й матч в Ла Лиге. В предыдущих 18-ти Артем забил 11 голов и отдал 5 ассистов. По итогам декабря Довбик стал лучшим игроком как в Жироне, так и в Ла Лиге.

Виктор Цыганков восстановился после травмы и впервые с 10 декабря попал в заявку. Украинский вингер оказался в запасе. Его статистика в чемпионате Испании 2023/24 – 14 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Где смотреть матч Альмерия – Жирона? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка чемпионата Испании можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Альмерия:

Жирона: