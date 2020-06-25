Алькоркон Мякушка здолав Альмерію і впритул наблизився до зони плей-офф

Алькоркон у рамках 35-го туру Сегунди здобув виїзну перемогу над одним з лідерів дивізіону – Альмерією. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Сегунда 2019/20, 35-й тур

Альмерія – Алькоркон – 0:1

Гол: Гомес, 45

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Альмерія, яка реально претендує на вихід у Прімеру, приймала на своєму полі одного з середняків – Алькоркон. Підопічні легенди Реала Гуті володіли відчутною перевагою протягом всього поєдинку і мали кілька непоганих спроб забити.

Та долю протистояння вирішив один влучний постріл суперника – Ернесто Гомес на останній хвилині першого тайму забив, як виявилось згодом, єдиний і вирішальний гол. Український легіонер Алькоркона Сергій Мякушко увесь матч просидів у запасі.

Поразка залишила Альмерію третьою, натомість Алькоркон, набравши 48 балів, піднявся на дев'яту сходинку і впритул наблизився до зони плей-офф.

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