Альмерия – Овьедо: видеоонлайн-трансляция дебютного матча Лунина в новой команде

В рамках 23-го тура испанской Сегунды Альмерия на своем поле принимает Овьедо, цвета которого защищает Андрей Лунин.

Украинец выйдет в стартовом составе гостей на следующий день после трансфера.

Лунин дебютирует в основе Овьедо в матче против Альмерии

По иронии судьбы, Лунин первый свой матч за астурийцев сыграет против Альмерии. Команда Гути Эрнандеса тоже претендовала на вратаря, права на которого принадлежат мадридскому Реалу. Первую часть сезона 2019/20 украинский кипер провел в Вальядолиде.

Прямая трансляция матча Альмерия – Овьедо:

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