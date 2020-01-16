Лунін дебютує в основі Ов’єдо у матчі проти Альмерії

Ігрова форма Андрія Луніна у матчі проти Альмерії / Твіттер ФК Ов’єдо

Український легіонер Андрій Лунін сьогодні вперше вийде на поле за свою нову команду.

Воротар збірної України Андрій Лунін, який вчора на правах оренди перейшов у Ов’єдо, дебютує сьогодні за свою нову команду, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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20-річний голкіпер вийде у стартовому складі "синіх" проти Альмерії, яка, до слова, також претендувала на українця. Андрій проведе гру під номером 25. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ов’єдо у Сегунді посідає 17 сходинку і має 23 очки, Альмерія з 39 балами йде другою.

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