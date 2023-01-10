Головною подією контрольної зустрічі між Борусією Д та Фортуною (5:1) стало повернення Себастьяна Аллє на поле. Івуарієць вийшов на поле на 74-й хвилині, повідомляє Ruhr Nachrichten.

"Тут такого немає, як в Шахтарі": український талант приголомшений першими тренуваннями з Борусією Д

На той момент Борусія вела з рахунком 2:1, і публіка, яка зустріла повернення Аллє оплесками, чекала на гол у його виконанні. Перед фінальним свистком у форварда була чудова нагода відзначитись, але він її використати не зумів.

Цього вечора у складі Борусії забити судилося лише Феліксу Пасслаку, Каріму Адейємі, Ніко Шлоттербеку та Доніеллу Малену (двічі). Єдиний гол Дортмунд пропустив з пенальті від Давіда Ковнацкі.

Маліновський в Італії – це естетика, сюрпризи та емоції. 10 найкращих голів українця за Аталанту