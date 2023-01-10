Півзахисник Данило Кревсун вже відзначив певні відмінності між тренувальним процесом Шахтаря та німецького клубу.

Кревсун на підписанні контракту з Борусією / Фото з відкритих джерел

– Даниле, поділися, будь ласка, враженнями від переходу до дортмундської Борусії.

– Звичайно, я дуже радий перейти до Борусії. Вважаю, що це один із найкращих клубів і одна з найкращих академій у Німеччині. Сьогодні (9 січня) у мене буде перше тренування з командою Борусії U-19. До цього я тренувався лише у складі команди U-17.

– Як тебе прийняли у команді?

– Прийняли дуже добре. Я вже тренувався із командою U-17 під час початку повномасштабної війни в Україні. Усі цікавилися ситуацією у нашій країні, підтримували. Тренери одразу сказали, що можу звертатися до них з усіх питань.

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– Чи відрізняється тренувальний процес у Борусії від українських клубів?

– У Шахтарі ми більше грали в один-два торкання. Тут такого немає. У Борусії дозволяють брати ініціативу на себе, робити все індивідуально. Також зазначу, що у німецькому клубі велика увага приділяється ударам по воротах. Буквально через одну вправу відпрацьовуємо удари. У Борусії більше ігрових вправ із м'ячем.

– На якій позиції на полі граєш?

– Здебільшого граю атакувального півзахисника, але можу зіграти і опорного хавбека.

– Що більше подобається – забивати м'ячі чи віддавати результативні передачі?

– Мені приємніше забивати голи. Коли є можливість пробити по воротах – я краще проб'ю, – зізнався Кревсун в інтерв'ю FanDay.

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