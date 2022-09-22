Іспанець позбувся свого довгого волосся, за яке він отримав прізвисько "Тарзан".

Луїс Енріке пояснив, чому не викликав Рамоса у збірну Іспанії на матчі Ліги націй – ветеран розчарований

Рамос запросив перукарку додому і знімав процес стрижки на відео. Хвостик з волосся опинився у руках 36-річного центрбека ПСЖ, а на голові залишилася коротка, стримана зачіска.

Sergio Ramos has ditched his man bun! ️ pic.twitter.com/0n02UtOOaG — FourFourTweet (@FourFourTweet) September 22, 2022

Додамо, що Серхіо нарешті оговтався від травм і почав регулярно виступати за клуб у новому сезоні (11 матчів, один гол). Втім, це не переконало головного тренера збірної Іспанії Луїса Енріке повернути ветерана в заявку.

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