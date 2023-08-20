У неділю, 20 серпня, Ювентус і Лаціо стартували в чемпіонаті Італії 2023/24. Рахунки і огляд матчів першого туру читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 1 тур

Удінезе – Ювентус – 0:3

Голи: К'єза, 2, Влаховіч, 20 (пен), Рабйо, 45+3

Лечче – Лаціо – 2:1

Голи: Альмквіст, 85, Ді Франческо, 87 – Іммобіле, 26

Ювентус розібрався з Удінезе ще до перерви. Вже на 2-й хвилині К'єза з асисту Влаховіча відкрив рахунок, чітко пробивши у кут воріт з півкола перед штрафним. А згодом серб до гольової передачі додав і забитий м'яч. Алекс Сандро влучив у руку захисника, арбітр призначив пенальті, який Душан без проблем реалізував. У компенсований до першого тайму час відзначився і Рабйо, завершивши класну комбінацію ударом головою у порожні ворота.

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По перерві голів більше не було. "Стара синьйора" продемонструвала феноменальну реалізацію – 3 забиті м'ячі з 4-х ударів у площину. Як наслідок, команда Аллегрі стартувала з упевненої перемоги.

Лаціо зазнав несподіваного фіаско у Лечче. "Орли" виграли перший тайм завдяки голу Іммобіле, який завершив блискавичну атаку гостей. Все йшло за планом Лаціо, проте на останніх хвилинах господарі шокували римлян. Альмквіст та Ді Франческо з інтервалом у дві хвилини вразили ворота Проведеля, покаравши команду Саррі за провальну гру в обороні. Лечче оформив камбек і вдалий старт у Серії А.

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