"Аллегри ищет новый клуб. Его агент сейчас активен. Считаю его приход в Шахтер невозможным, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю Рому.

Шахтер начал переговоры с Аллегри, – журналист

Агентские ли игры это? Думаю, да. Хотя Шахтер хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста", – сказал Великих в комментарии изданию FootballHub.

Напомним, накануне в СМИ появились слухи о якобы начале переговоров руководства Шахтера с Массимилиано Аллегри. Экс-наставник Ювентуса находится без работы с мая 2019 года – до этого он 5 раз подряд приводил "Старую синьору" к золотым медалям Серии А, а также завоевывал Скудетто с Миланом в сезоне 2010/11.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой