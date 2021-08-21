"Роналду – бонус для нас, оскільки він гарантує безліч голів. Очевидно, що ми також маємо працювати як команда, щоб витягти максимум з гравців.

"Це неповага до мене", – Роналду порушив тишу на тлі чуток про відхід з Ювентуса

Роналду завжди добре тренувався. Я бачив тільки плітки в газетах. Він ніколи не говорив нам, що хоче піти. Роналду сказав мені, що залишається в Ювентусі", – наводить слова Аллегрі Football-Italia.

Чинний контракт Кріштіану з Юве розрахований до літа 2022-го. За чутками, в послугах португальця були зацікавлені Реал, ПСЖ та Манчестер Сіті.

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