"Роналду – бонус для нас, поскольку он гарантирует множество голов. Очевидно, что мы также должны работать как команда, чтобы извлечь максимум из игроков.

"Это неуважение ко мне", – Роналду нарушил тишину на фоне слухов об уходе из Ювентуса

Роналду всегда хорошо тренировался. Я видел только сплетни в газетах. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что остается в Ювентусе", – приводит слова Аллегри Football-Italia.

Действующий контракт Криштиану с Юве рассчитан до лета 2022-го. По слухам, в услугах португальца были заинтересованы Реал, ПСЖ и Манчестер Сити.

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