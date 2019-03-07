Аллегрі підтвердив зустріч з Аньєллі та прокоментував чутки про свою відставку

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі зізнався, що зустрічався з президентом туринського клубу Андреа Аньєллі.

"Ми з Андреа Аньєллі зустрілися вчора ввечері. Це вечеря, яку ми проводимо кожен березень, при цьому збираємося ми не просто так, а щоб поговорити про роботу.

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За словами журналістів, цілком можливо, що дві людини, які працювали разом п'ять років, посварилися, не дивлячись на те, що в серії А у Ювентуса відрив у 16 очок, виграний Суперкубок і команда все ще бореться за вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Ми сказали один одному, що поговоримо про продовження мого контракту в кінці сезону.

Між Аньєллі і мною повна гармонія. Я ніколи не говорив, що хочу піти, так само як і президент ніколи не говорив, що хоче вигнати мене.

Чутки про тих, хто може очолити команду проходять повз мене. Насправді, мені подобаються подібні ситуації. Я завжди бачу сонце, навіть коли його немає. Це моя філософія", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що 51-річний фахівець хотів подати у відставку ще до поєдинку 26-го туру Серії А проти Наполі (2:1).

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