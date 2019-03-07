Аллегри подтвердил встречу с Аньелли и прокомментировал слухи о своей отставке

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри признался, что встречался с президентом туринского клуба Андреа Аньелли.

"Мы с Андреа Аньелли встретились вчера вечером. Это ужин, который мы проводим каждый март, при этом собираемся мы не просто так, а чтобы поговорить о работе.

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По словам журналистов, вполне возможно, что два человека, которые работали вместе пять лет, поссорились, несмотря на то, что в серии А у Ювентуса отрыв в 16 очков, выигранный Суперкубок и команда все еще борется за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов .

Мы сказали друг другу, что поговорим о продлении моего контракта в конце сезона.

Между Аньелли и мной полная гармония. Я никогда не говорил, что хочу уйти, так же как и президент никогда не говорил, что хочет выгнать меня.

Слухи о тех, кто может возглавить команду проходят мимо меня. На самом деле, мне нравятся подобные ситуации. Я всегда вижу солнце, даже когда его нет. Это моя философия", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 51-летний специалист хотел подать в отставку еще до поединка 26-го тура Серии А против Наполи (2:1).

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