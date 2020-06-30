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Аллегрі може повернутися до роботи – його контракт з Ювентусом добіг кінця

15:20 - Читать на русском
Аллегрі може повернутися до роботи – його контракт з Ювентусом добіг кінця
Массіміліано Аллегрі / Фото з відкритих джерел

Безробітний, але пов'язаний юридичними моментами з Ювентусом Массіміліано Аллегрі, від нині знову вільний.

Екс-тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі може знову повернутися до роботи, повідомляє видання Football Italia.

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Нагадаємо, 52-річний фахівець покинув туринський клуб ще влітку минулого року, однак був пов'язаний контрактними зобов'язаннями зі "Старою синьйорою". Сьогодні, 30 червня, угода закінчилась. Відтепер Массіміліано може спокійно вести переговори з іншими командами без необхідності узгоджувати суму відступних з колишнім клубом.

У послугах італійця зацікавлені кілька команд серед яких ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

До слова, Аллегрі п'ять разів поспіль приводив Ювентус до чемпіонства у Серії А. Окрім того, наставник чотири рази вигравав з туринцями Кубок Італії і здобув два Суперкубки країни.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Массіміліано Аллегрі
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