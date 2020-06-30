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Аллегри может вернуться к работе – его контракт с Ювентусом подошел к концу

15:22 - Читати українською
Аллегри может вернуться к работе – его контракт с Ювентусом подошел к концу
Массимилиано Аллегри / Фото из открытых источников

Безработный, но связанный юридическими моментами с Ювентусом Массимилиано Аллегри, отныне снова свободен.

Экс-тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри может снова вернуться к работе, сообщает Football Italia.

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Напомним, 52-летний специалист покинул туринский клуб еще летом прошлого года, однако был ограничен контрактными обязательствами со "Старой синьорой". Сегодня, 30 июня, соглашение закончилась. Отныне Массимилиано может спокойно вести переговоры с другими командами без необходимости согласовывать сумму отступных с бывшим клубом.

В услугах итальянца заинтересованы несколько команд, среди которых ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

К слову, Аллегри пять раз подряд приводил Ювентус к чемпионству в Серии А. Кроме того, наставник четыре раза выигрывал с туринцами Кубок Италии и завоевал два Суперкубка страны.

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Ювентус Ювентус Италия Массимилиано Массимилиано Аллегри
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