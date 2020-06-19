Аллегрі не хоче повертатися в Ювентус – тренер вже має пріоритет для своєї кар'єри

Колишній італійський тренер Джованні Галеоне розкрив секрет можливого місця роботи екс-наставника Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі.

"Ювентус помилився у виборі Саррі? Не знаю, але Аллегрі покинув "Стару синьйору" на мажорній ноті. Їм довелось розійтись, оскільки цикл Аллегрі та Ювентуса завершився.

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Наскільки я знаю, Массіміліано хоче тренувати за кордоном, але він відмовив Арсеналу, Челсі та Реалу", – наводить слова Галеоне Tuttosport.

Зазначимо, що Галеоне розкрив талант Аллегрі в статусі гравця в Пескарі в 90-х роках (Массімілано виступав за клуб з 1991 по 1993 та з 1998 по 2000 роки). Пізніше Аллегрі називав Галеоне своїм духовним вчителем.

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