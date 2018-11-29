Алькантара та Коман повернулися до тренувань Баварії

Півзахисник Тьягу Алькантара та нападник Кінгслі Коман повернулися до тренувань мюнхенської Баварії після травм.

Обидва гравці в четвер взяли участь у тренуванні "ротен", повідомляє твіттер Bayern & Germany.

Венгер зацікавлений у роботі з Баварією

Алькантара та Коман без будь-яких обмежень займалися в загальній групі. Перший через ушкодження не грав із конця жовтня, а процес відновлення молодого француза тривав ще з кінця серпня.

Наразі невідомо, коли вони зможуть вийти на поле в складі мюнхенців. У найближчому турі німецької Бундесліги Баварія поїде в гості до бременського Вердера.