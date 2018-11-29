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Алькантара та Коман повернулися до тренувань Баварії

15:29 26 Читать на русском
Алькантара та Коман повернулися до тренувань Баварії
Кінгслі Коман / Reuters

Півзахисник Тьягу Алькантара та нападник Кінгслі Коман повернулися до тренувань мюнхенської Баварії після травм.

Обидва гравці в четвер взяли участь у тренуванні "ротен", повідомляє твіттер Bayern & Germany.

Венгер зацікавлений у роботі з Баварією

Алькантара та Коман без будь-яких обмежень займалися в загальній групі. Перший через ушкодження не грав із конця жовтня, а процес відновлення молодого француза тривав ще з кінця серпня.

Наразі невідомо, коли вони зможуть вийти на поле в складі мюнхенців. У найближчому турі німецької Бундесліги Баварія поїде в гості до бременського Вердера.

Німеччина13 турВезер-Штадіон (Бремен)

Вердер - Баварія: Субота 01 грудня 2018

Вердер
до матчу
1
дн
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23
год
:
57
хв
Баварія
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Німеччина Тьягу Алькантара Тьягу Алькантара Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія Вердер - Баварія
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