Алькантара и Коман вернулись к тренировкам Баварии

Полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Кингсли Коман вернулись к тренировкам мюнхенской Баварии после травм.

Оба игрока в четверг приняли участие в тренировке "ротен", сообщает твиттер Bayern & Germany.

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Алькантара и Коман без каких-либо ограничений занимались в общей группе. Первый из-за повреждения не играл с конця октября, а процесс восстановления молодого француза продолжался еще с конца августа.

Пока неизвестно, когда они смогут выйти на поле в составе мюнхенцев. В ближайшем туре немецкой Бундеслиги Бавария поедет в гости к бременскому Вердеру.