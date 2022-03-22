Колишній гравець Динамо Олександр Алієв, який нині захищає Київ від росіян зі зброєю в руках, розповів, якою була б його розмова з терористом Володимиром Путіним.

"Я йому просто скажу одне – шакал ти. У тебе нічого нема в душі. Зрозуміло, що перед тим, як зустрітися, мене "шмонатиме" охорона.

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Не знаю, де сховаю, але знайду, де сховати, та переріжу йому горло. Тоді, я думаю, буде мир у всьому світі. Ніж? Ну, ніж не пронесеш, але дещо можна зробити. Навіть те ж саме лезо. А де його пронести, я знаю", – сказав Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Олександр, який є корінним росіянином, вже близько трьох тижнів перебуває у лавах територіальної оборони Києва. До нього також приєднався хавбек Колоса Андрій Богданов.

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