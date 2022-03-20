"Чому я мусив виїжджати звідси? Я забрав своїх дітей, а сам залишився. Кожен чоловік має захищати свою країну. Я хочу, щоб тут був мир, щоби тут жили мої діти. Я у Києві та Україні живу 23 роки, вважаю себе українцем.

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Тимощук? Не писав йому і не збираюсь. Він показав, який він "патріот". Ганчірка якась. Звалилося таке горе на Україну... Ніхто не каже йому брати автомат і воювати, але хоча б просто висловити підтримку хлопцям, які на передовій, які борються за нашу країну. Гинуть мирні люди та дітки, а він навіть слова не сказав. Засунув язик у заднє місце, сидить собі спокійно та заробляє гроші. Для нього це головне, він зрадник. Він завжди був підлабузником", – обурився Алієв в коментарі ICTV.

Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією.

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