Бывший нападающий Динамо Александр Алиев, ныне защищающий Киев от россиян с оружием в руках, рассказал, каков был бы его разговор с террористом Владимиром Путиным.

"Я ему просто скажу одно – шакал ты. У тебя ничего нет в душе. Понятно, что перед тем, как встретиться, меня будет "шмонать" охрана.

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Не знаю, где спрячу, но найду, где спрятать, и перережу ему горло. Тогда, я думаю, будет мир по всему миру. Нож? Ну, нож не пронесешь, но кое-что можно сделать. Даже то же самое лезвие. А где его пронести, я знаю", – сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Бомбардир .

Напомним, Александр, являющийся коренным россиянином, уже около трех недель находится в рядах территориальной обороны Киева. К нему присоединился хавбек Колоса Андрей Богданов.

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