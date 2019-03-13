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Алієв: У збірної України є всі передумови, щоб досягти позитивного результату в Португалії

22:16 199 Читать на русском
Алієв: У збірної України є всі передумови, щоб досягти позитивного результату в Португалії
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від майбутнього матчу збірної України проти Португалії, а також оцінив гру Олександра Зінченка і Євгена Коноплянки.

"Радий за Олександра, що він користується такою довірою у Хосепа Гвардіоли. Звичайно, видно і зрозуміло, що Зінченко зараз перебуває в хорошій формі і заслуговує, щоб грати в збірній. Але все залежить від того, яка тактика буде обрана Андрієм Шевченком на матч з Португалією і чи бачить він у ній гравця Манчестер Сіті.

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Звичайно, є проблеми з ігровою практикою у Коноплянки, травмований Ярмоленко. Але, на мій, погляд, Андрій Миколайович знайде вихід з цієї ситуації.

Чому мало грає в Шальке Євген Коноплянка, знає головний тренер його команди. Шкода, що у нього так складається ситуація в Німеччині, хоча в Україні він був одним з найкращих на своїй позиції.

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Упевнений, що зараз в збірну викликані всі найсильніші наші футболісти. На українців чекає матч з хорошим суперником. Проте, думаю, у "синьо-жовтих" є всі передумови, щоб сягти в Португалії позитивного для себе результату і показати там гідний футбол", – цитує Алієва Команда 1.

Нагадаємо, Збірна України зіграє у відборі до Євро-2020 проти Португалії, а також Сербії, Литви і Люксембургу.

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