Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікації

У неділю, 2-го грудня, відбулось жеребкування відбору до Євро-2020. "Футбол 24" прогнозує, що збірна України зобов'язана виходити на Чемпіонат Європи 2020 після його результатів.

Збірна України зіграє у відборі до Євро-2020 проти чиннних чемпіонів Європи (Португалії), а також Сербії, Литви і Люксембургу. Журналісти "Футбол 24" зі стриманим оптимізмом прогнозують найближчу відбіркову кампанію для команди Андрія Шевченка, яка стартує вже у березні 2019-го року. Суперники – складніші, ніж Чехія і Словаччина, але тим і цікавіше.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Роман Саврій, випусковий редактор: Сербія не поступається Україні за іменами та класом, але...

З футболом Андрія Шевченка Україна комфортно себе почуває зі слабкими суперниками, але має не надто багато шансів на успіх проти збалансованих сильних команд. Це підтверджується результатами у відборі до ЧС-2018, де єдина перемога над прямим конкурентом була проти Туреччини.

Проблем з Литвою та Люксембургом вдасться уникнути – 12 очок. Восени "синьо-жовті" переконали, що рівень їхнього комбінаційного футболу достатній для спокійних перемог над опонентами, які не здатні позбавити їх контролю м'яча.

Шевченко поки що не переконав у наявності плану Б для гри з грандами, де можливості комбінувати не буде. Розраховувати на гостьові очки в Португалії досить наївно, особливо з урахуванням ймовірного повернення в збірну Кріштіану Роналду, а от вдома шанси зачепитися за нічию повинні бути. Тут справа не стільки в грі на власному полі, скільки в наявності часу для того плану Б – домашня гра з "селесао" аж у 8 турі. До того ж, буде досвід першого матчу.

Головний конкурент, звичайно, Сербія, яка не поступається Україні за іменами та індивідуальним класом. Младен Крстаїч має сильний центр поля та кількох класних виконавців стандартів – це проблема для нас. У перемогу на виїзді не віриться взагалі – нічия виглядає прийнятним підсумком.

В останньому турі вдома проти сербів, скоріш за все, будемо розігрувати друге місце. Зараз складно віддати перевагу Україні, але тренерський штаб показав вміння робити правильні висновки та прогресувати. Є надії, що до того моменту ми пройдемо дистанцію краще за Сербію і нас влаштує нічия, яка за майже рік до гри виглядає найбільш логічним результатом.

Підсумок: 2 місце з мінімальною перевагою над Сербією.

Олег Бабій, головний редактор: У "синьо-жовтих" – комплекс "великих команд", підводить і календар

Той факт, що ми розпочинаємо відбір на Євро-2020 виїзним поєдинком проти фаворита групи і чинного чемпіона Європи, зводить до мінімуму шанси команди Шевченка на позитивний старт. У "синьо-жовтих" – комплекс "великих команд", накопичений десятиліттями, і навряд чи новий підхід Андрія Миколайовича до формування ігрової та психологічної ментальності збірників зможе щось протиставити Роналду і Ко. Відсотків на 90 – гарантована поразка. А вдома, наприкінці циклу, максимум очікувань – нічия. Та й те за умови, що Португалія вже гарантує собі до того часу дострокову путівку на європейський форум.

Збірна Сербії багато років була доволі стерпним суперником, але не зараз. Балканці впевнено виграли свою групу у Лізі націй. Я не згідний із Шевченком, який охарактеризував сербів "найсильнішою командою із третього кошика", проте їхній прогрес, а також традиційний непоступливий балканський характер (згадайте важкі матчі із словенцями та чорногорцями, не кажучи вже про хорватів) можуть стати серйозною перепоною для України. Домашня перемога над Сербією – абсолютно реальна, але що буде на виїзді?

Підводить нас і календар – останній матч циклу ми проведемо саме на території Сербії. Дуже ймовірно, що там і тільки там вирішуватиметься доля другого місця. Навіть Литва і Люксембург – не найслабші команди з-поміж тих, кого жереб міг подарувати збірній України. Але серйозних побоювань вони у мене не викликають. Збірна України повинна перемагати цих аутсайдерів квінтету в усіх чотирьох матчах із заплющеними очима.

Загалом мій прогноз такий: команда Шевченка набере 1 очко проти Португалії, 4 – проти Сербії і 12 – проти Литви та Люксембургу. У сумі – 17 балів. Цього повинно вистачити, щоб нехай і не без валідолу, проте посісти улюблене нами друге місце.

Тарас Котів, заступник головного редактора: Україна здатна як зачепитись за перше місце, так і фінішувати третьою

Жодних виправдань уже бути не може. Якщо попередній провал у відбірковому циклі Шевченка ще можна було зрозуміти – надто радикально новий наставник почав змінювати концепцію гри, та й зміна поколінь не могла пройти безслідно, то зараз все інакше, а успіх у короткотривалій Лізі націй піднімає планку очікувань до небачених висот. Поступитись віце-чемпіону світу Хорватії було не соромно, дати пролізти на Чемпіонат світу Ісландії, яка безславно провела Мундіаль та Лігу націй згодом, – непростимо. Роль ісландців нині може виконати збірна Сербії. Зірки цієї команди виступають не на останніх ролях у топ-чемпіонатах, а серби вже 18 років не можуть дочекатись своїх на Євро і вважають, що час прийшов.

Португалія? Як на мене, з командами такого типу нам грати досить зручно. Не машина на зразок світових грандів, але збірна, яка завжди може пройти дуже високо у фіналах великих турнірів (ось уже 22 роки виходять мінімум у чвертьфінал чемпіонатів Європи). Португальці досить вдало спробували жити без Роналду в Лізі націй. Те, як вони розбили всі надії доволі міцних поляків, вражало. Всі забули про Кріштіану. Новий ідол – Андре Сілва. Вражають зірки АПЛ Бернарду Сілва та Рубен Невеш.

Однак у європейських бразильців є своя болячка – вони дуже натужно проводять матчі проти команд, які в'яжуть їх лідерів і не грають першим номером. Гадаю, у матчах з Португалією українцям варто частково відмовитись від контролю і спіймати гарячкуватих піренейців на швидких контрах. Проблема в тому, що стартуємо ми в березні – десь за місяць після відновлення сезону УПЛ. Не зможе відновитись до того часу Андрій Ярмоленко. Однак є надія на Динамо і Шахтар, які форсуватимуть форму заради успішного проходження перших етапів плей-офф єврокубків. Та й історія дає нам позитивні приклади: у березні Україна не програвала на полі Франції, вдома проти Іспанії, обігравала конкурентів Данію і Польщу, а також зовсім недавно била тих же сербів.

Більшість вболівальників та експертів традиційно в країні записали збірну України у борці за 2-е місце. А може, досить вже себе недооцінювати? Тут є дві збірні, які ми повинні двічі обігрувати в будь-якому складі (Литва і Люксембург). Є Сербія, з якою історично можемо вдало грати і повинні здобувати мінімум 4 очки. І Португалія, якій спокійно можна не програти жодного матчу. Проблема в тому, що від тренерського штабу Шевченка все ще не знаєш, чого чекати. Якщо уникнути безглуздих експериментів, як проти Словаччини (найгіршою в тому матчі була відсутність будь-якої реакції на великі проблеми з новою тактикою і тотальний програш центра поля), варто і на перше місце замахнутись. Якщо ж знову щось крутитимуть – можна догратись до третього місця.

Підсумок: Україна виборола подушку безпеки – ми нічого не втрачаємо у кваліфікації, можемо тільки виграти, адже маємо шанс пройти на Євро-2020 через потенційний тріумф у плей-офф Ліги націй, якщо посядемо у відборі місце, нижче другого. Це має додавати крил, а набір 18-19 очок міг би привести навіть на першу сходинку. Ставлю на сенсацію – якщо українці зможуть обіграти Португалію на виїзді у стартовому поєдинку, останній бій з сербами вирішуватиме для нас лише долю лідерства у групі.

Роналду та сильні серби з тренером без досвіду – коротко про суперників України у кваліфікації до Євро-2020