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Манчестер Сіті – Шальке: Коноплянка та Зінченко обмінялись футболками після матчу

13:40 632 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шальке: Коноплянка та Зінченко обмінялись футболками після матчу
Зінченко після матчу / Instagram Зінченка

Євген Коноплянка та Олександр Зінченко не забувають про дружбу на футбольному полі.

35’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
42’ Лерой Сане
57’ Рахім Стерлінг
71’ Бернарду Сілва
78’ Філ Фоден
84’ Габріел Жезус
 

Після нищівної перемоги Манчестер Сіті над Шальке (7:0), українські півзахисники Олександр Зінченко та Євген Коноплянка обмінялись футболками. Трохи згодом Зінченко виклав фото у своєму Instagram у футболці Коноплянки.

Манчестер Сіті розбомбив Шальке та вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ: ганьба "кнаппен", топ-клас Зінченка та непомітний Коноплянка

Зазначимо, що Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі, а Коноплянка провалив зустріч, як і решта його партнерів.

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