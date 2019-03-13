Манчестер Сіті – Шальке: Коноплянка та Зінченко обмінялись футболками після матчу

Євген Коноплянка та Олександр Зінченко не забувають про дружбу на футбольному полі.

Після нищівної перемоги Манчестер Сіті над Шальке (7:0), українські півзахисники Олександр Зінченко та Євген Коноплянка обмінялись футболками. Трохи згодом Зінченко виклав фото у своєму Instagram у футболці Коноплянки.

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Зазначимо, що Зінченко відзначився розкішним асистом у матчі, а Коноплянка провалив зустріч, як і решта його партнерів.