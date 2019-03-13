Алиев: У сборной Украины есть все предпосылки, чтобы достичь положительного результата в Португалии

Бывший полузащитник Динамо Александр Алиев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Украины против Португалии, а также оценил игру Александра Зинченко и Евгения Коноплянки.

"Рад за Александра, что он пользуется таким доверием у Хосепа Гвардиолы. Конечно, видно и понятно, что Зинченко сейчас находится в хорошей форме и заслуживает, чтобы играть в сборной. Но все зависит от того, какая тактика будет выбрана Андреем Шевченко на матч с Португалией и видит ли он в ней игрока Манчестер Сити.

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Конечно, есть проблемы с игровой практикой у Коноплянки, травмирован Ярмоленко. Но, на мой, взгляд, Андрей Николаевич найдет выход из этой ситуации.

Почему мало играет в Шальке Евгений Коноплянка, знает главный тренер его команды. Жаль, что у него так складывается ситуация в Германии, хотя в Украине он был одним из лучших на своей позиции.

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Уверен, что сейчас в сборную вызваны все сильнейшие наши футболисты. Украинцев ждет матч с хорошим соперником. Однако, думаю, у "сине-желтых" есть все предпосылки, чтобы достичь в Португалии положительного для себя результата и показать там достойный футбол", – цитирует Алиева Команда 1.

Напомним, Сборная Украины сыграет в отборе к Евро-2020 против чемпионов Европы (Португалии), а также Сербии, Литвы и Люксембурга.

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