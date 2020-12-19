Двоє колишніх динамівців з нагоди Дня святого Миколая провідали дітей, які перебувають у Лук'янівському СІЗО, та зробили їм приємні подарунки.

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"Побували на Лук'янівці в СІЗО у пацанів. Привітали зі святом. Кент завжди поруч. Граємо з малими в футбол. Місце, звичайно, не дуже. Нічого, сьогодні свято. Вітаємо з ним хлопців", – сказав Алієв.

Зауважимо, Артем Мілевський наразі перебуває у статусі вільного агента. Його товариш – Олександр Алієв – з 2015 року не грає на рівні професіоналів.

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