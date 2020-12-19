Двое бывших динамовцев по случаю Дня святого Николая навестили детей, находящихся в СИЗО, и сделали им приятные подарки.

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"Побывали на Лукьяновке в СИЗО у пацанов. Поздравили с праздником. Кент всегда рядом. Играем с малыми в футбол. Место, конечно, не очень. Ничего, сегодня праздник. Поздравляем с ним ребят", – сказал Алиев.

Заметим, Артем Милевский сейчас находится в статусе свободного агента. Его товарищ – Александр Алиев – с 2015 года не играет на профессиональном уровне.

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